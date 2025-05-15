В Новосибирске озеленят шесть общественных территорий в 2025 году

Параллельно в Новосибирске продолжается развитие собственного питомника растений. По словам мэра Максима Кудрявцева, там в следующем году планируют вырастить более 13 тысяч деревьев и кустарников, которые затем будут использовать для благоустройства города. Первые саженцы могут быть готовы уже к 2026 году.