В Новосибирске озеленят шесть общественных территорий в 2025 году

Власти Новосибирска определили шесть участков, где в 2025 году появятся новые деревья и кустарники. Речь идет о скверах, улицах и бульварах в разных районах города. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как рассказали в мэрии, в список на будущий год вошли улицы Красина и Урицкого, бульвар на Красном проспекте, скверы Героев Донбасса, Екатерины Филимоновой и «13 трамвай». На эти цели из городского бюджета выделят 22,6 миллиона рублей. В дальнейшем список озеленяемых территорий могут расширить.
Параллельно в Новосибирске продолжается развитие собственного питомника растений. По словам мэра Максима Кудрявцева, там в следующем году планируют вырастить более 13 тысяч деревьев и кустарников, которые затем будут использовать для благоустройства города. Первые саженцы могут быть готовы уже к 2026 году.