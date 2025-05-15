Средняя зарплата в Свердловской области подросла до 82 тысяч рублей

По итогам первых двух месяцев 2025 года средний размер заработной платы в Свердловской области достиг уровня в 82 356 рублей, что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом специалисты крупных и средних предприятий получают в среднем 90 488 рублей. Об этом со ссылкой на данные Свердловскстата пишет издание «ФедералПресс».