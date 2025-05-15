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Средняя зарплата в Свердловской области подросла до 82 тысяч рублей

На Среднем Урале за год средняя зарплата подросла на 19%

Источник: Комсомольская правда

По итогам первых двух месяцев 2025 года средний размер заработной платы в Свердловской области достиг уровня в 82 356 рублей, что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом специалисты крупных и средних предприятий получают в среднем 90 488 рублей. Об этом со ссылкой на данные Свердловскстата пишет издание «ФедералПресс».

Уровень заработка почти в два раза выше среднего по региону у специалистов компаний в области информации и связи; а также на производстве транспорта, оборудования, оптики, компьютерной техники; на химическом и металлургическом производствах.

Также заработок выше среднего у риелторов и в здравоохранении.