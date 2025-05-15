В Сочи появится современный центр спортивной гимнастики

В Сочи планируется строительство нового центра спортивной гимнастики. Этот вопрос обсуждался на Часе контроля, который провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
По поручению губернатора во всех муниципалитетах края в ближайшие пять лет должны открыться центры спортивной гимнастики. Как отметил Прошунин, для Сочи, как олимпийского города, такой объект будет особенно востребован.
Администрация города совместно с представителями спортивной общественности уже рассматривает несколько потенциальных земельных участков для строительства. Особое внимание уделяется возможностям подключения к инженерным сетям и удобным подъездным путям.
«Сейчас ведется предпроектная работа, важно быстрее выйти на стадию самого строительства», — написал мэр Сочи в своем телеграм-канале.