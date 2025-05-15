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Три опасных портальных крана разобрали в Хабаровском крае

Утилизации объектов добилась транспортная прокуратура.

В Комсомольском районе после вмешательства транспортной прокуратуры ликвидированы опасные объекты — старые портальные краны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подъёмники, выведенные из эксплуатации более трех лет назад, стояли на пристани речного водного транспорта в селе Пивань. Грунт подкрановых железнодорожных путей разрушился, механизмы подъема и движения были неисправны и существовала опасность их обрушения. Тем не менее, их владелец — ООО «Комсомольский торговый порт» — не убирал краны.

— Директору предприятия Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой внесено представление, после чего объекты демонтировали. Также он привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ), — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.

Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры суд разрешил пенсионерке из Ванинского района не платить по кредиту мошенников.