Три опасных портальных крана разобрали в Хабаровском крае

Подъёмники, выведенные из эксплуатации более трех лет назад, стояли на пристани речного водного транспорта в селе Пивань. Грунт подкрановых железнодорожных путей разрушился, механизмы подъема и движения были неисправны и существовала опасность их обрушения. Тем не менее, их владелец — ООО «Комсомольский торговый порт» — не убирал краны.