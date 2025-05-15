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В Хабаровске судебные приставы демонтировали незаконный торговый павильон

Администрация через суд обязала предпринимателя освободить участок.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО принудительно демонтировали незаконно установленный торговый павильон в Индустриальном районе города. Ранее администрация Хабаровска через суд обязала предпринимателя освободить земельный участок в течение 15 дней, однако владелец павильона игнорировал решение суда, продолжая незаконную торговлю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и приняли меры воздействия: должнику было запрещено выезжать за пределы России. Эти меры оказались эффективными — предприниматель был вынужден освободить участок.

Напомним, в ходе рейда судебные приставы в Хабаровском крае нашли женщину, которая уклонялась от уплаты административных штрафов. За неисполнение финансовых обязательств в ее отношении составили несколько протоколов.