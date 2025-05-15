Пять километров тепловых сетей заменят в Сочи за лето

В Сочи полным ходом идет подготовка к предстоящей зиме. После окончания отопительного сезона специалисты приступили к реализации масштабного плана ремонтных работ, включающего в себя замену порядка пяти километров тепловых сетей по всему городу.
«В летний период мы проводим плановые работы по подготовке к отопительному сезону и мероприятия, направленные на бесперебойную и безопасную работу объектов теплосетей», — отметил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Шелковников.
До конца мая планируется завершить планово-предупредительный ремонт оборудования 15 котельных во всех районах города. Также в мае переложат магистральный участок теплотрассы в Адлере, модернизируют котельную на улице Санаторной и переведут котельную на Сибирской со сжиженного на природный газ.
В рамках подготовки к зиме выполнят ремонт оборудования и зданий котельных, насосных станций и центральных тепловых пунктов, проведут плановые испытания тепловых сетей, изолируют отдельные участки трубопроводов, установят четыре котла, 13 насосов и шесть теплообменных аппаратов.
Кроме того, с твердого и жидкого топлива на природный газ переведут котельные на улицах Сибирской, Астраханской и в селе Молдовка, а также модернизируют котельные на улицах Бытха и Санаторной.
В рамках региональной программы Краснодарского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края» до начала отопительного сезона капремонт проведут более чем на 12 километрах магистральных участков теплотрасс во всех районах курорта.