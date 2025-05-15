Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу социальных предприятий

Минэкономразвития РФ обновило статистику: в России зарегистрировано 12,1 тыс. социальных предприятий. Самарская область вошла в десятку лидеров — здесь действуют 239 компаний с официальным статусом «социальное предприятие». Об этом сообщают в областном правительстве.
Социальный бизнес решает важные общественные задачи: трудоустраивает уязвимые категории граждан, реализует их продукцию и способствует социальной интеграции. В регионе поддержку таким компаниям оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В Самарской области действуют льготы и меры поддержки: микрозаймы до 5 млн рублей под 1% годовых, налоговые послабления (в том числе нулевая ставка налога на прибыль и освобождение от НДС), помощь с подбором сотрудников через hh.ru.
Суммарный доход сектора в 2024 году превысил 140 млрд рублей, что на 37% выше, чем в прошлом году. Доход на одно предприятие вырос на 38% — с 9,3 до 12,8 млн рублей.
Чаще всего социальные компании работают в образовании, здравоохранении, культуре, спорте и обрабатывающей промышленности.
Ранее мы писали, что в Самарской области заметили тенденцию на понижение цены огурцов и помидоров.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!