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Хабаровский судостроительный завод ввёл в эксплуатацию новый землесос

Заказ «Амурский-203» передан в эксплуатацию администрации Комсомольского района.

Источник: ОСК

Хабаровский судостроительный завод завершил строительство и ввод в эксплуатацию земснаряда «Амурский-203», который предназначен для проведения дноуглубительных работ. Судно передано администрации Комсомольского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Строительство судна осуществлялось в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» государственной программы «Развитие транспортной системы».

— В условиях активного строительства на Амурском судостроительном заводе поддержание нормальной судоходности и глубины реки Амур становится критически важным. Новый землесос способен выполнять дноуглубительные работы, обеспечивая безопасное судоходство и защиту гидротехнических сооружений, — генеральный директор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский.

Длина судна составляет почти 67 метров, ширина — 11 метров, глубина разработки — до 10 м, экипаж — 28 человек, автономность — 20 дней.