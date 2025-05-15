Хабаровский судостроительный завод ввёл в эксплуатацию новый землесос

Хабаровский судостроительный завод завершил строительство и ввод в эксплуатацию земснаряда «Амурский-203», который предназначен для проведения дноуглубительных работ. Судно передано администрации Комсомольского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Строительство судна осуществлялось в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» государственной программы «Развитие транспортной системы».
— В условиях активного строительства на Амурском судостроительном заводе поддержание нормальной судоходности и глубины реки Амур становится критически важным. Новый землесос способен выполнять дноуглубительные работы, обеспечивая безопасное судоходство и защиту гидротехнических сооружений, — генеральный директор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский.
Длина судна составляет почти 67 метров, ширина — 11 метров, глубина разработки — до 10 м, экипаж — 28 человек, автономность — 20 дней.