Новый порт в Приморье может стать перевалочной базой для провинций Китая

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил китайских инвесторов принять участие в совместном строительстве морского порта в поселке Славянка Хасанского района. Ранее обсуждалось, что такой порт построит в Приморье Белоруссия для перевалки транзитных грузов из Китая, но на данный момент проект поставлен на паузу, сообщает ИА PrimaMedia.
«Такой порт позволил бы переваливать продукцию от провинций Цзилинь и Хэйлунцзян на юг Приморья, что удобнее и дешевле, чем через порт Далянь. Это даст возможность наладить связи из портов провинции Гуандун в Приморье и в северо-восточные провинции Китая», — сказал Олег Кожемяко на встрече с первым вице-губернатором провинции Гуандун Чжан Гочжи.
Отметим, что в начале 2024 года в Приморье побывала команда специалистов из Белоруссии, имеющих опыт в реализации портовых проектов, но вкладываться в такой масштабный проект в одиночку, похоже, «братья-сябры» на данном этапе не готовы. А зря, ведь никто не знает, к чему в итоге приведёт «война пошлин» между США и остальным миром.
Порты Приморья «снимают сливки», но новые проекты могут впасть «в спячку».
Текущая ключевая ставка серьезно ограничивает «хотелки» инвесторов.
Кожемяко также отметил, что в Приморье уже создана первая международная территория опережающего развития (МТОР).
«Льготный режим будет предусматривать свободную таможенную зону, налоговые льготы на 15 лет, отсутствие визового сопровождения. Можем предусмотреть офсетные контракты на 10 лет на поставку продукции, которая будет производиться на территории данной МТОР», — сказал губернатор.
Кроме того, власти Приморья предложили открыть прямое авиасообщение между Гуанчжоу и Владивостоком.