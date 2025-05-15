Новый порт в Приморье может стать перевалочной базой для провинций Китая

Отметим, что в начале 2024 года в Приморье побывала команда специалистов из Белоруссии, имеющих опыт в реализации портовых проектов, но вкладываться в такой масштабный проект в одиночку, похоже, «братья-сябры» на данном этапе не готовы. А зря, ведь никто не знает, к чему в итоге приведёт «война пошлин» между США и остальным миром.