Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку Russia Halal Expo

«Традиционно в рамках KazanForum проходит ежегодная международная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo. Она охватывает практически все сферы экономики, объединяя компании из таких секторов, как продовольствие и питание, медицина и здравоохранение, косметика и химическая промышленность, мода и красота, туризм и гостеприимство, оптовая и розничная торговля, информационные технологии, финансы и инвестиции, а также товары народного потребления», — отметил на церемонии открытия выставки Рустам Минниханов.
Выставка Russia Halal Expo заняла в этом году два павильона в международном выставочном комплексе Казань Экспо. В одном из них разместились Татарстан и часть республиканских компаний, федеральные структуры, а также иностранные делегации. А второй павильон заняли регионы России.
Осмотр экспозиции начался со стенда Татарстана. Здесь руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина назвала основные экономические показатели Татарстана. Она также отметила, что республика является неким мостом международного сотрудничества России с другими странами, приведя в пример прошедший в прошлом году в Казани саммит БРИКС.
Сам стенд республики в этом году оформили в виде двухэтажного дома. На первом этаже расположился уютный лаунж с барной стойкой, мягкими диванами и небольшими столиками для ведения переговоров. А на втором этаже был уже более деловой интерьер — небольшие столики с жесткими стульями, предназначенными больше для общения один на один.
Рядом расположилась площадка «Татнефти», где гостей познакомили с последними достижениями компании в нефтепереработке. «Где есть ислам, там есть и нефть», — пошутил во время презентации глава компании Наиль Маганов.
В экспозиции приняли участие 12 стран. Если большая часть стендов выглядела как классическая витрина с продукцией страны, стойкой информации перед ней и зоной переговоров, то часть выделилась еще и культурной составляющей. Так, у Сенегала зона переговоров была представлена двумя шатрами, на площадке Туркменистана можно было увидеть обилие ковров и национальных костюмов, а стенд Узбекистана оказался поделен на несколько комнат по тематике представленных в них экспонатов.
В павильоне регионов России ярко выделился стенд столицы России, выполненный с архитектурными элементами Москва-Сити и интерактивными светодиодными панелями. Также большое внимание гостей привлекла площадка Донецкой Народной Республики и Кировской области. Отметим, что практически на всех региональных площадках можно было увидеть символику 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. C 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».