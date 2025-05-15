Минниханов и Хуснуллин осмотрели выставку Russia Halal Expo

В экспозиции приняли участие 12 стран. Если большая часть стендов выглядела как классическая витрина с продукцией страны, стойкой информации перед ней и зоной переговоров, то часть выделилась еще и культурной составляющей. Так, у Сенегала зона переговоров была представлена двумя шатрами, на площадке Туркменистана можно было увидеть обилие ковров и национальных костюмов, а стенд Узбекистана оказался поделен на несколько комнат по тематике представленных в них экспонатов.