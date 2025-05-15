В Самарской области подешевели огурцы и помидоры

За неделю, с 6 по 12 мая, в Самарской области сильнее всего выросли цены на морковь, репчатый лук, свеклу, картошку и капусту. Соответствующую информацию представил Самарастат, проанализировав изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг.
Так, в регионе на 6,84% выросла цена на морковь, сейчас она стоит в средней 54,19 рублей за кг. На 1,46% подорожала картошка, ее средняя стоимость достигла 86,08 рублей за кг. Капуста белокочанная свежая стала дороже на 1,84%, она стоит 64,58 рублей за кг.
Свекла подорожала на 3,13%, сейчас ее можно купить за 66,91 рубль за кг. Также на 5,6% выросли цены на репчатый лук. Он обойдется в 65,25 рублей за кг. А вот огурцы (134,47 рублей за кг), помидоры (257,25 рублей за кг) и яблоки (149,21 рубль за кг) подешевели на 7,09%, 4,52% и 0,59% соответственно.