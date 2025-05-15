В Самарской области подешевели огурцы и помидоры

Свекла подорожала на 3,13%, сейчас ее можно купить за 66,91 рубль за кг. Также на 5,6% выросли цены на репчатый лук. Он обойдется в 65,25 рублей за кг. А вот огурцы (134,47 рублей за кг), помидоры (257,25 рублей за кг) и яблоки (149,21 рубль за кг) подешевели на 7,09%, 4,52% и 0,59% соответственно.