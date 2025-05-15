Реальные доходы населения выросли на 12%

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) 22,4%
В профильном ведомстве также уточнили, что доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит гражданам Беларуси прибыль, составили 7,6%. На доходы от собственности и другие доходы в январе-марте 2025 года приходилось 5,3%.
По последним данным Белстата, средняя зарплата белорусов в марте составила 2601 рубль и 80 копеек. За месяц средний доход белоруса до вычета налогов вырос на 173 рубля и 70 копеек.
В марте зарплаты выросли не только в Минске, но и во всех регионах — в среднем более чем на 100 рублей. По-прежнему больше всего получают в среднем в белорусской столице — 3544,7 рубля.
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в свою очередь прогнозируют дальнейший рост зарплат в республике.
Ожидаем дальнейшего роста заработных плат, чему будет способствовать высокая конкуренция за кадры и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе.