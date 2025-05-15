Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реальные доходы населения выросли на 12%

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Реальные доходы белорусов в первом квартале текущего года составили 112% к уровню аналогичного периода 2024-го, сообщили в пресс-службе Белстата.

Источник: Sputnik.by

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) 22,4%

говорится в сообщении

В профильном ведомстве также уточнили, что доходы от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит гражданам Беларуси прибыль, составили 7,6%. На доходы от собственности и другие доходы в январе-марте 2025 года приходилось 5,3%.

По последним данным Белстата, средняя зарплата белорусов в марте составила 2601 рубль и 80 копеек. За месяц средний доход белоруса до вычета налогов вырос на 173 рубля и 70 копеек.

В марте зарплаты выросли не только в Минске, но и во всех регионах — в среднем более чем на 100 рублей. По-прежнему больше всего получают в среднем в белорусской столице — 3544,7 рубля.

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в свою очередь прогнозируют дальнейший рост зарплат в республике.

Ожидаем дальнейшего роста заработных плат, чему будет способствовать высокая конкуренция за кадры и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе.

говорится в обзоре финучреждения