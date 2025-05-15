Омский Исилькуль отключили от воды

Администрация города Исилькуль в Омской области сообщила в четверг, 15 мая 2025 года, со ссылкой на «Омскоблводопровод» о глобальном отключении воды в Исилькуле.
«В связи с устранением повреждения на поселковом водопроводе г. Исилькуль, ул. Фурманова, 1 (труба чугунная ø 100) Исилькульского МР, будет прекращена подача воды 15.05.2025 года с 11:00 до 22:00», — заявили в городской администрации.
Как заявляется, без воды останутся 3272 дома в южной части Исилькуля, 8545 человек, а также две школы, три детских сада, МЧС, элеватор, мясокомбинат и две котельные.