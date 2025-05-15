Власти пообещали открыть метро «Спортивная» в Новосибирске в 2025 году

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, несмотря на многолетние задержки. Об этом 15 мая заявил заместитель мэра города Иосиф Кодалаев в эфире «Новосибирских новостей», подтвердив информацию пресс-службы мэрии.
«Можно с уверенностью сказать, что все идет по плану. Ввод в текущем году состоится, отступать уже некуда. Это та задача, которую мы должны решить несмотря ни на что», — подчеркнул Кодалаев.
Первоначально станцию должны были сдать еще в 2022 году, однако генподрядчик ООО «СпецТрансСтрой» не выполнил обязательства, а его директор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сейчас строительство ведет ООО «Акви Технолоджи». Заммэр отметил, что администрация ежедневно контролирует ход работ и проводит планерки с подрядчиком, чтобы избежать новых срывов сроков. Также власти анализируют экономическую составляющую проекта, поскольку его завершение потребует дополнительных бюджетных расходов.