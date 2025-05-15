Власти пообещали открыть метро «Спортивная» в Новосибирске в 2025 году

Первоначально станцию должны были сдать еще в 2022 году, однако генподрядчик ООО «СпецТрансСтрой» не выполнил обязательства, а его директор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сейчас строительство ведет ООО «Акви Технолоджи». Заммэр отметил, что администрация ежедневно контролирует ход работ и проводит планерки с подрядчиком, чтобы избежать новых срывов сроков. Также власти анализируют экономическую составляющую проекта, поскольку его завершение потребует дополнительных бюджетных расходов.