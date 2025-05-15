В Воронежской области 40 военных получили новые квартиры

Во вторник, 13 мая, на территории военного городка одной из воинских частей Воронежской области прошло торжественное открытие жилого дома на 40 квартир и Центра военно-социальной работы.
В новом четырехэтажном доме 14 двухкомнатных квартир площадью до 70 квадратных метров каждая, а также 26 трехкомнатных (до 86 кв. м). Это служебное жилье, его предоставили семьям 40 военнослужащих.
При строительстве использовали энергосберегающие технологии, квартиры сдали с отделкой. Во дворе установили детские площадки с качелями и горками. Есть и места для хранения колясок, а также велопарковки.
В тот же день на территории военного городка открылся Центр военно-социальной работы. В нем можно получить консультации по оформлению документов, социальной поддержке, медицинской помощи, образовательным программам для детей, организации их досуга.