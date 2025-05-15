Совмин определил, когда белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме

Согласно документу, в период с 2026 по 2029 год в Беларуси должна произойти отмена государственного субсидирования жилищно-коммунальных услуг. Это значит, что белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме. Вместе с тем исключением станут отопление, а также подогрев воды.