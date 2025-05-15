Совмин определил, когда белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме. Это следует из постановления белорусского правительства № 254 «Об утверждении Программы деятельности правительства Республики Беларусь на 2025−2029 годы» от 8 мая. Документ официально был опубликован на Национальном правовом портале 14 мая 2025 года.
Согласно документу, в период с 2026 по 2029 год в Беларуси должна произойти отмена государственного субсидирования жилищно-коммунальных услуг. Это значит, что белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме. Вместе с тем исключением станут отопление, а также подогрев воды.
Ранее мы узнали, какие жилищно-коммунальные услуги в Беларуси зависят от площади квартиры, а какие — от числа прописанных.
Тем временем Минтруда Беларуси рассказало, кто может получить адресную социальную помощь, а кому в ней откажут: «От 80 до 302 рублей в месяц».
Вместе с тем Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».
Кроме того, белорусов предупредили о массовом вылете мошек в мае 2025 года: «Укусы болезненны и токсичны».