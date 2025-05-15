План капремонта в Свердловской области вновь срывается: депутатам назвали виновных

При этом в фонде капремонта считают, что «дыра» возникает из-за массового перехода домов на спецсчета. В таких случаях из «общего котла» на этот счет переводят уже собранные жильцами деньги. Поскольку план капремонта составляется до этого, в итоге денег на его выполнение не хватает. В прошлом году фонд таким образом потерял 2,9 млрд рублей, заявил и. о. министра ЖКХ Алексей Рубцов.