План капремонта в Свердловской области вновь срывается: депутатам назвали виновных

«Мы контрактуемся только исходя из финансовой возможности. Это единственный выход, потому что контрактоваться на сумму большую, чем есть денег в фонде, я не могу. Если придет время рассчитываться и наступит кассовый разрыв, будет уголовная ответственность», — объяснил Суханов.
Депутаты сегодня заслушали Суханова по поручению спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной. Как объяснил гендиректор фонда, на ремонт недостающих 180 домов не хватает около 2 млрд рублей. Суханов пообещал запросить деньги из областного бюджета, но отметил, что в прошлые годы аналогичные просьбы удовлетворены не были.
Более того, с прошлого года законодательство разрешает переносить капремонт на более поздний срок без согласования с жильцами только после технического освидетельствования. На его проведение бюджет будет тратить еще по 100 млн рублей в год, сказал Суханов.
При этом в фонде капремонта считают, что «дыра» возникает из-за массового перехода домов на спецсчета. В таких случаях из «общего котла» на этот счет переводят уже собранные жильцами деньги. Поскольку план капремонта составляется до этого, в итоге денег на его выполнение не хватает. В прошлом году фонд таким образом потерял 2,9 млрд рублей, заявил и. о. министра ЖКХ Алексей Рубцов.
«Мы давно следим за фондом капремонта и можем отметить, что количество нареканий снизилось. Мы не собираемся отпускать эту тему и будем особо следить за домами, которые находятся на спецсчетах. Совместно с фондом и органами местного самоуправления мы продолжим контроль за качеством и сроками выполнения капремонта», — подвел итог председатель комитета Валентин Лаппо.