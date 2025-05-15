Как будут распределять средства на финансовую и материальную помощь учащимся из малоимущих семей

Объем средств, направляемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам, распределяется в размере не менее 2% от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и размещение государственного образовательного заказа на среднее образование между организациями образования пропорционально их контингенту обучающихся и воспитанников.