Первый день KazanForum-2025: 46 сессий, 19 соглашений и новые международные проекты

Форум продолжает укреплять свою репутацию как ведущая международная площадка для диалога между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). В первый день было проведено 46 сессий деловой программы, а по итогам подписано 19 соглашений. К этому дню на форум зарегистрировались 12 072 участника из 103 стран и 82 регионов России. Об этом сообщает пресс-центр форума.
Одним из ключевых событий дня стало официальное открытие Международной торговой ярмарки Kazan Halal Market, состоявшееся на территории агропромышленного парка «Казань». В церемонии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра торговли Турции Махмут Гюрджан, генеральный директор Центра аккредитации стран Персидского залива Мотеб Аль-Мезани, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие почетные гости. В ярмарке приняли участие 150 компаний из девяти стран и 16 российских регионов.
Восьмой год подряд в рамках форума проходит международная выставка Russia Halal Expo, которая объединила 54 стенда из 12 стран, включая Узбекистан, Туркменистан, Турцию, Марокко, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Кыргызстан, Казахстан и Сенегал. На выставке также представлены стенды 11 российских регионов.
Особое внимание вызвала выставка недвижимости International Property Market 2025, проходящая второй год подряд на KazanForum. Экспозиция заняла площадь более 1000 кв. м и объединила 57 компаний, включая 29 застройщиков и девелоперов из России, Азербайджана, Турции и ОАЭ. В деловой программе выставки приняли участие представители из ОАЭ, Египта, Катара, Турции, Индии, Малайзии, стран Центральной Азии и Африки. Среди спикеров первого дня были основатель MT Architects (Египет) Мохамед Талаат, представитель Академии архитектуры и дизайна TraMod ACADEMY (Иран) Джавад Ейраджи, архитектор и урбанист из Катара Али Альрауф, а также основатель Mediterranean Design Lounge (Египет) Лилли Валаа Мохамед Гхораб.
К культурно-гастрономическим событиям форума относится открытие Международного турнира молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова. В конкурсе участвуют представители 16 стран, включая дебютантов из Саудовской Аравии.
В рамках форума также стартовал детский футбольный турнир «Кубок Востока», в котором приняли участие команды из Омана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана и Кыргызстана. По итогам спортивной программы был заключен меморандум о сотрудничестве между футбольным клубом «Рубин» и футбольными клубами стран Организации исламского сотрудничества.
Первый день завершился Фестивалем благопристойной моды Modest Fashion Day, который проходит в Казани уже в седьмой раз. В мероприятии приняли участие восемь дизайнеров из семи стран, среди которых были российские бренды MIN_ZIFA (Уфа) и MARGA (Владивосток). В числе участников также были Danjyo Hiyoji (Индонезия), Aadima (Катар), Atiya Khan (Пакистан), Shehna Hussain (ОАЭ), Amal Al Raisi (Оман) и Umed Kuchkaliev (Таджикистан).
Первый день форума вновь продемонстрировал возрастающий интерес к партнерству между Россией и странами исламского мира, выделив значимость и результативность выбранных направлений сотрудничества в экономической, культурной, спортивной и гуманитарной сферах.
Оператором по подготовке и проведению KazanForum 2025 выступает Фонд Росконгресс.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. C 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».