Первый день KazanForum-2025: 46 сессий, 19 соглашений и новые международные проекты

Форум продолжает укреплять свою репутацию как ведущая международная площадка для диалога между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). В первый день было проведено 46 сессий деловой программы, а по итогам подписано 19 соглашений. К этому дню на форум зарегистрировались 12 072 участника из 103 стран и 82 регионов России. Об этом сообщает пресс-центр форума.