Власти Самары прокомментировали приватизацию ресторана на набережной

По информации, полученной от одной из жительниц, арендатор, находившийся в пользовании здания, подал заявку на его приватизацию, и мэрия одобрила сделку. В результате, компания сможет приобрести как участок, так и само здание всего за 1,25 миллиона рублей, с возможностью рассрочки платежа на пять лет. Это вызвало вопросы у самарчан, которые обеспокоены прозрачностью процесса.