Власти Самары прокомментировали приватизацию ресторана на набережной

В Самаре разгорелись споры вокруг приватизации здания ресторана на старой набережной, вызвавшие недовольство местных жителей. Горожане выразили свое возмущение в социальных сетях, указывая на возможное занижение цены при продаже участка, площадью 45 квадратных метров.
По информации, полученной от одной из жительниц, арендатор, находившийся в пользовании здания, подал заявку на его приватизацию, и мэрия одобрила сделку. В результате, компания сможет приобрести как участок, так и само здание всего за 1,25 миллиона рублей, с возможностью рассрочки платежа на пять лет. Это вызвало вопросы у самарчан, которые обеспокоены прозрачностью процесса.
В ответ на возмущение горожан, департамент градостроительной и жилищной политики Самары пояснил ситуацию. Представители ведомства подтвердили, что здание действительно находилось в аренде и согласно законодательству, субъекты малого и среднего бизнеса имеют право на преимущественное приобретение арендуемого имущества.
Таким образом, власти подчеркнули, что сделка прошла в рамках действующего законодательства, однако недовольство жителей по поводу прозрачности процесса и его последствий продолжает оставаться в центре обсуждений.