Строительство «Западной хорды» не затронет Кумженскую рощу в Ростове

По словам представителей ведомства, в проектной документации разработан отдельный раздел для сохранности объектов культурного наследия регионального значения. Согласно документу, строительство будет вестись на расстоянии от 10 до 180 м. от комплекса, а трассы будут проходить «над Кумженской рощей и существующей инфраструктуры». Дорога также будет оборудована защитными ограждениями и лифтами с лестницами с моста эстакады через реку Мертвый Донец.