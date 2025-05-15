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Власти Новосибирска анонсировали ремонт аварийной ливнёвки на Театральной

Ранее ситуация потребовала от властей ввести режим повышенной готовности.

Источник: соцсети

Власти Новосибирска анонсировали ремонт старой ливнёвки на улице Театральной в 2025 году. Об этом в четверг, 15 мая сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

По данным МКУ «Гормост», ливневая канализация по улице Богдана Хмельницкого и Театральной строилась в 50-х годах прошлого века и ранее принадлежала АО «НЗХК», но затем перешла в муниципальную собственность.

К весне 2025-го там разрушилась кирпичная кладка стенок водоприёмной камеры в районе дома № 40 на улице Театральной, что потребовало введения режима повышенной готовности, так как несколько подвалов жилых домов оказались затопленными.

Причиной назван износ конструктивных элементов колодца в результате длительного периода эксплуатации.

Как сообщается, ремонт этой ливнёвки планирует провести в текущем году. Сейчас разрабатывается соответствующий проект.

«Жителей просят быть внимательнее — в зоне производства работ возможны временные неудобства», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Октябрьском районе Новосибирска вводят режим повышенной готовности из-за размыва дамбы.