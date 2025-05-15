Власти Новосибирска анонсировали ремонт аварийной ливнёвки на Театральной

Власти Новосибирска анонсировали ремонт старой ливнёвки на улице Театральной в 2025 году. Об этом в четверг, 15 мая сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
По данным МКУ «Гормост», ливневая канализация по улице Богдана Хмельницкого и Театральной строилась в 50-х годах прошлого века и ранее принадлежала АО «НЗХК», но затем перешла в муниципальную собственность.
К весне 2025-го там разрушилась кирпичная кладка стенок водоприёмной камеры в районе дома № 40 на улице Театральной, что потребовало введения режима повышенной готовности, так как несколько подвалов жилых домов оказались затопленными.
Причиной назван износ конструктивных элементов колодца в результате длительного периода эксплуатации.
Как сообщается, ремонт этой ливнёвки планирует провести в текущем году. Сейчас разрабатывается соответствующий проект.
«Жителей просят быть внимательнее — в зоне производства работ возможны временные неудобства», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Октябрьском районе Новосибирска вводят режим повышенной готовности из-за размыва дамбы.