Капремонт в Минске стали делать в 30 раз быстрее

При этом на двух объектах из 77 сроки работ превышены больше, чем на один год.
Положительная динамика наблюдается в столице. Например, в 2021 году в Минске было зарегистрировано 355 объектов на капремонте, из которых 274 сверхнормативные. Для сравнения: в 2024-м капремонт велся на 224 объектах, при этом сверхнормативными были лишь 10.
Изменились подходы в капремонте. Сейчас дом начали, довели до конца, закрыли. А раньше могли пусковыми комплексами сдавать — балконами, отдельно взятой трубы и так далее".
По ее словам, почти 77% проектов капитального ремонта имеют нормативный срок от 3,5 до 5 месяцев. Что касается превышения сроков, в 80% случаях речь идет об одном-двух-максимум трех месяцах.
Мы понимаем: пока строители организуют стройплощадку, пройдет некоторое время. У них нет времени на подготовительный период — когда можно приехать, разложиться и сказать: все, завтра начинаем. У нас все начинается одновременно. Отдельного месяца у строителей нет.
Объекты- «прошлогодники»
Начальник отдела капитального ремонта ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Екатерина Казак в свою очередь отметила, что в столице нет таких объектов, которые годами стоят недоделанные.
У нас есть только два объекта в городе, которые перешли с прошлого года. Но это объекты, являющиеся историко-культурными ценностями — здания на Энгельса, 32А и на Комсомольской, 33. Нормативный срок был порядка полугода, однако в ходе работ вскрылась необходимость проведения реконструкции и реставрации.
Кроме того, Госстройнадзор зафиксировал определенные нарушения во время выполнения капремонтов и привлек к ответственности 37 человек за январь-апрель 2025 года — за невыполнение обязательных требований технических нормативных правовых актов, за нарушение проектно-производственных работ и так далее.
Жилые долгострои
Что касается долгостроев из числа новых возводимых жилых домов, то в Минске их сейчас порядка 10. Поставлена задача к концу полугодия сдать в эксплуатацию.
Среди этих десяти — это не значит, что они пятилетку строятся, это тоже небольшие превышения сроков. Где-то чуть запоздали с инженерной подготовкой, где-то в процессе строительства вопросы возникли. Единственное, что у нас есть «Минск мир»… Но городские объекты контролируются и в скором времени будут сданы.