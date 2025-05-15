Капремонт в Минске стали делать в 30 раз быстрее

Среди этих десяти — это не значит, что они пятилетку строятся, это тоже небольшие превышения сроков. Где-то чуть запоздали с инженерной подготовкой, где-то в процессе строительства вопросы возникли. Единственное, что у нас есть «Минск мир»… Но городские объекты контролируются и в скором времени будут сданы.