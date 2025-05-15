Bloomberg: США одобрили продажу ракет Турции на 304 млн долларов

Согласно статье, Турция запросила 53 современные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, ориентировочная стоимость которых составляет 225 млн долларов, и 60 ракет Block II стоимостью 79,1 млн долларов. Генеральным подрядчиком в ходе сделки выступит американская компания RTX Corporation.
Анкара также надеется добавить американские самолеты F-35 к своим запланированным закупкам вооружений, хотя для этого потребуется, чтобы США отменили запрет на покупку истребителя пятого поколения, введенный после приобретения Турцией российской системы ПРО С-400.
По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом для перезагрузки отношений. Напряженность между двумя странами возникла в том числе из-за покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны и поддержки Вашингтоном сирийского курдского ополчения, которое Турция рассматривает как угрозу для страны, отмечается в статье.
У США и Турции две крупнейшие армии в НАТО, что, по мнению Bloomberg, дает им веские основания развивать отношения в военной сфере. Сейчас они обсуждают интеграцию поддерживаемых США курдских формирований, которые связаны с турецкой сепаратистской группировкой РПК, в новую сирийскую армию. Кроме того, поскольку Пентагон планирует сократить численность своих войск в Сирии до менее чем 1000 человек, Анкара предлагает несколько тысяч турецких солдат, чтобы помочь «стабилизировать» ситуацию в разоренной войной стране, говорится в статье.
Урегулирование разногласий, по версии Bloomberg, приведет к беспрецедентному расширению сотрудничества в оборонной промышленности между Турцией и США.