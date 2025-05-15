Bloomberg: США одобрили продажу ракет Турции на 304 млн долларов

У США и Турции две крупнейшие армии в НАТО, что, по мнению Bloomberg, дает им веские основания развивать отношения в военной сфере. Сейчас они обсуждают интеграцию поддерживаемых США курдских формирований, которые связаны с турецкой сепаратистской группировкой РПК, в новую сирийскую армию. Кроме того, поскольку Пентагон планирует сократить численность своих войск в Сирии до менее чем 1000 человек, Анкара предлагает несколько тысяч турецких солдат, чтобы помочь «стабилизировать» ситуацию в разоренной войной стране, говорится в статье.