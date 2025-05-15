Роснедра отзовут лицензию у оператора Кунгурской ледяной пещеры

В Пермском крае близка к развязке передача прав на пользование Кунгурской ледяной мещерой из частной собственности. Российское агентство по недропользованию (Роснедра) приняло решение отозвать досрочно бессрочную лицензию у ООО «Сталагмит-Экскурс». Компания получила лицензию около 20 лет назад.