Роснедра отзовут лицензию у оператора Кунгурской ледяной пещеры

В Пермском крае близка к развязке передача прав на пользование Кунгурской ледяной мещерой из частной собственности. Российское агентство по недропользованию (Роснедра) приняло решение отозвать досрочно бессрочную лицензию у ООО «Сталагмит-Экскурс». Компания получила лицензию около 20 лет назад.
Лицензия позволяла оператору Кунгурской ледяной пещеры пользование недрами с ведением экскурсионной деятельность на участке особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Причиной лишения лицензии стало не устранение в установленный срок нарушений природоохранного законодательства.
Соответствующее уведомление ранее поступило от Роснедр. Решение об отзыве лицензии у ООО «Сталагмит-Экскурс» 15 мая приняла комиссия федерального агентства. Проверку деятельности компании инициировали Росприроднадзор и Минприроды.
ООО «Сталагмит-Экскурс» оформило лицензию на пользование недрами в конце 2006 года, срок ее действия ограничен 31 декабря 2500 года, напомнил «Коммерсант-Прикамье». По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила более 62,39 млн руб.
В начале мая этого года Государственная инспекция труда Пермского края приступила к рассмотрению обоснованности сокращения 140 сотрудников Кунгурской ледяной пещеры. Их работодателями являются ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ООО «ГТК».