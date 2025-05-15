На водных объектах Новосибирской области началась активная навигация

В Новосибирской области с приходом тепла открылась активная навигация на водоемах. Многие жители уже выходят на воду на лодках или отправляются на рыбалку. В связи с этим спасатели МЧС России напоминают о важности соблюдения базовых правил безопасности, чтобы избежать неприятностей.
Прежде чем отправиться в плавание, убедитесь, что ваше судно в полном порядке, а на борту есть все необходимые спасательные средства, такие как жилеты и круги. Обязательно заранее узнайте прогноз погоды, обращая внимание на силу и направление ветра.
Спасатели особо подчеркивают: надевайте спасательные жилеты не только на себя, но и на всех, кто находится с вами в лодке, еще до того, как отчалите от берега. На случай плохой видимости или потери ориентиров стоит иметь при себе компас или GPS-навигатор.
Еще одно важное правило — категорически не стоит злоупотреблять алкоголем, находясь на воде. Это может привести к трагическим последствиям.
Родителям также следует быть предельно внимательными: не оставляйте детей без присмотра у водоемов, всегда следите за ними, когда они играют рядом с водой.