На водных объектах Новосибирской области началась активная навигация

Спасатели особо подчеркивают: надевайте спасательные жилеты не только на себя, но и на всех, кто находится с вами в лодке, еще до того, как отчалите от берега. На случай плохой видимости или потери ориентиров стоит иметь при себе компас или GPS-навигатор.