Курс доллара снова вырос на торгах 15 мая

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,58 тенге, поднявшись на 4,06 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,34 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,83 тенге (+0,69).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,5−513 тенге, евро — по 572−577 тенге, рубли — по 6,21−6,33 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,98%, до 64,12 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 3,18%, до 61,14 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 506,21 тенге, евро — 568,42 тенге, рубля — 6,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 мая, можно здесь.