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Курс доллара снова вырос на торгах 15 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,58 тенге, поднявшись на 4,06 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,34 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,83 тенге (+0,69).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,5−513 тенге, евро — по 572−577 тенге, рубли — по 6,21−6,33 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 2,98%, до 64,12 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 3,18%, до 61,14 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 506,21 тенге, евро — 568,42 тенге, рубля — 6,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 мая, можно здесь.