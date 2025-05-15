В 2028 году в Краснодаре построят развязку на Тихорецкой-Володарского

Проект предполагает поэтапную реализацию в 13 стадий. Первый этап охватывает период от заключения контракта до 2 декабря 2025 года. Последний этап строительства намечен на период с 7 декабря 2027 года по 17 апреля 2028 года. В рамках работ планируется возведение двух путепроводов, с временным ограничением скоростного режима на участке ради обеспечения безопасности.