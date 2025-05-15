Новый экотехнопарк в Перми планируют построить к 2030 году

В Перми к 2030 году планируют построить новый экотехнопарк по переработке промышленных и строительных отходов. Проект одобрил городской Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 30 апреля.
Как указано в протоколе заседания, общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 120,1 млн рублей. Проект претендует на получение статуса «приоритетного инвестиционного». Новый экотехнопарк планируется возвести в районе улицы Промышленной. Инициатор проекта не указан.
По условиям, инициатор проекта обязуется взять на себя финансирование мероприятий социального характера, в том числе в сфере образования, здравоохранения и развития инфраструктуры, на сумму не менее 6,03 млн рублей до 31 декабря 2030 года.