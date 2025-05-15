Ирина Бархина: «Русал» был в числе «передовиков климатического движения»

— Думаю, что влияние было взаимным. Свою климатическую стратегию на период до 2035 года (с перспективой до 2050 года) «Русал» актуализировал в 2023 году (напомню, в феврале 2021 года была заявлена амбициозная цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году на уровне Группы Эн+). Безусловно, все те экспертные дискуссии, которые у нас проходили на платформе партнерства, с очень плотным погружением в разрабатывавшиеся в тот момент отраслевые и межотраслевые методологии и регламенты по декарбонизации (на словах добровольные, но по факту участия в экспортной деятельности вполне себе принудительные), оказались очень полезными для формирования нашего сбалансированного, реалистичного подхода.