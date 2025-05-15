Бизнес Самарской области может получить гранты до 10 млн рублей на развитие агротуризма

Заявки на участие в конкурсном отборе желающим нужно будет отправить до 30 мая 2025 года по адресу: 443100, город Самара, улица Невская, 1, кабинет 113. Телефон для справок: (846) 214−78−96. В заявку нужно включить пакет документов и информацию о своих проектах. Более подробно об этом можно узнать, перейдя по ссылке.