Бизнес Самарской области может получить гранты до 10 млн рублей на развитие агротуризма

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм» в 2026 году. Он проводится по федеральному проекту «Развитие сельского туризма».
Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Самарской области.
В ведомстве сообщили, что желающие могут претендовать на получение грантов по направлению «Агротуризм». Субсидии будут выделяться в рамках федеральной программы «Развитие сельского туризма».
Но прием заявок на грант следующего года, максимальный размер которого может составлять 10 млн рублей, уже стартовал. Победители с помощью выделенных средств смогут создать туристические локации, построить гостиницы, заняться благоустройством и закупить необходимое оборудование.
Получателем безвозмездных средств может быть сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением личных подсобных хозяйств), из категории «малое предприятие» или «микропредприятие», который ведет свою деятельность более 12 месяцев на сельской территории или на территории сельской агломерации Самарской области, уточнили в пресс-службе Минэка.
Заявки на участие в конкурсном отборе желающим нужно будет отправить до 30 мая 2025 года по адресу: 443100, город Самара, улица Невская, 1, кабинет 113. Телефон для справок: (846) 214−78−96. В заявку нужно включить пакет документов и информацию о своих проектах. Более подробно об этом можно узнать, перейдя по ссылке.
«Поддержку и сопровождение бизнесу в реализации инвестпроектов в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы помочь с подбором площадки, актуальных мер поддержки для максимально быстрого запуска проекта», — отметили в Минэке.
То, что в развитии туристических направлений очень заинтересовано руководство региона, неоднократно подчеркивал и сам губернатор.
«Мы должны вернуть жителям России Самару как место для отдыха, путешествий и открытий», — написал еще в ноябре 2024 года в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.
Такой позиции региональная власть придерживается и в отношении всей области. Помимо «Агротуризма», в Самарской области действуют и другие меры стимулирования бизнеса, который занимается развитием туристических направлений.
Примером успешных реализованных проектов является семейная ферма «Вива Сперанза: от молока до сыра» в Красноярском районе, которую можно посетить с экскурсией. Глэмпинг с современными домиками уже принимает туристов Ставропольском районе. Там, в селе Винновка, экотуризм развивают владельцы КФХ «Богородское». А в Борском районе можно посетить экоферму «Плантация братьев Чернозубцевых».