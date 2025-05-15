Стали известны омские компании, заработавшие максимальную выручку

Помимо компаний, связанных с нефтехимической промышленностью и химическим производством, в список лидеров также вошли несколько торговых компаний: ТД «Шкуренко» с выручкой 22,2 млрд рублей и оптовая торговая компания «Альтаир» с доходом 14,5 млрд рублей.