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Стали известны омские компании, заработавшие максимальную выручку

В лидерах — нефтегазовые компании и ритейлеры.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты сайта Rusprofile проанализировали выручку ведущих омских компаний за 2024 год. В лидерах — нефтепереработка и ритейлеры.

На первом месте — заработавшая 85, 8 млрд рублей компания «Транснефть-Западная Сибирь». Второе у «Газпромнефть-ОНПЗ». Выручка этой компании составила 57, 3 млрд рублей, а чистая прибыль — 11 млрд.

Третью строчку также заняла компания, связанная с нефтегазовой отраслью — ООО «Газпромнефть-Снабжение». Доходы компании составили 37 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 31%.

Помимо этих организаций, в лидерах оказались: «ГК “Титан” (выручка 32,7 млрд), “Омская энергосбытовая компания” (28,4 млрд), предприятие “Полиом, Титан-Интер-Трейд” и нефтетрейдер “Нафта”.

Помимо компаний, связанных с нефтехимической промышленностью и химическим производством, в список лидеров также вошли несколько торговых компаний: ТД «Шкуренко» с выручкой 22,2 млрд рублей и оптовая торговая компания «Альтаир» с доходом 14,5 млрд рублей.