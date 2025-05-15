На Дону в закон о региональном маткапитале внесли изменения

Многодетные семьи получили возможность направить средства регионального маткапитала на уплату первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение и строительство жилья с использованием счетов эскроу. Теперь использовать средства регионального материнского капитала на эти цели можно со дня рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей. Ранее этого приходилось ждать три года.
На эти же цели многодетные дончане могут направить средства федерального маткапитала с 1 марта 2025 года. В 2025 году размер регионального маткапитала на Дону составляет 151 657 рублей.
Помимо этого, законодатели увеличили возрастную планку, по которой средства регионального маткапитала можно направить на лечение ребенка из многодетной семьи. Если ребенок обучается в очном формате, лечить его за выданные средства разрешается не до 18, а до 23 лет.
В конце прошлого года законодатели также избавились от критерия нуждаемости для получения регионального маткапитала. Теперь воспользоваться этими средствами сможет многодетная семья, постоянно проживающая в Ростовской области.
С инициативой расширить возможности регионального маткапитала в прошлом месяце выступил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.