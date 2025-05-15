На Дону в закон о региональном маткапитале внесли изменения

Многодетные семьи получили возможность направить средства регионального маткапитала на уплату первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение и строительство жилья с использованием счетов эскроу. Теперь использовать средства регионального материнского капитала на эти цели можно со дня рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей. Ранее этого приходилось ждать три года.