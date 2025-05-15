Как менялись доходы казахстанцев

В каких отраслях экономики казахстанцы зарабатывают больше всего? В прошлом году в топ-3 самых высокооплачиваемых секторов, по данным БНС, входили финансовая и страховая деятельность (с номинальной зарплатой в 857,2 тыс. тенге), горнодобывающая промышленность (853,1 тыс. тенге), информация и связь (715,9 тыс. тг). У финансистов и «айтишников» в прошлом году был зафиксирован значительный рост номинальной зарплаты: на 24,1% и на 29,8% соответственно. Для занятых именно в этих отраслях экономики можно говорить о росте покупательной способности получаемых за труд доходов. Покупательная способность заработных плат в финансовом секторе выросла на 14,2%, в IT и телекоммуникациях — на 19,4%. За пять лет ситуация несколько изменилась: в 2019-м нефтедобыча и финсектор так же были в лидерах по зарплатам, а вот третье место тогда занимала экспертная деятельность. Однако с тех пор цифровизация и развитие IT позволили совершить скачок как в объёмах оказываемых услуг, так и в размерах зарплат, и попасть в тройку лидеров.