Как менялись доходы казахстанцев

По информации Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, среднедушевые денежные доходы казахстанцев за последние пять лет выросли в два раза. Уточним: речь идет о данных на основе выборочных обследований. По итогам 2024 года показатель превысил 1,3 млн тенге в год, тогда как в 2019 году он составлял всего 692 тыс. тенге. Выходит, что расченые месячные доходы населения в прошлом году достигли 110,7 тыс. тенге, а пятилетием ранее составляли 57,7 тыс. тенге.
Денежные доходы — это не только зарплата, хотя она и занимает наибольшую долю (66,1%), но и все другие финансовые поступления. В структуре общих денежных доходов казахстанцев 16,6% занимают пенсии, 9,2% — доходы от самозанятости или предпринимательской деятельности. На различные социальные пособия, жилищную помощь и АСП приходится всего 3,9%.
Помимо данных по денежным доходам на основе выборочных обследований, БНС также публикует информацию о медианных доходах населения, использованных на потребление. Этот показатель с точки зрения статистики говорит не о средних доходах граждан, а о доходах «среднего казахстанца». Итак, медианные доходы населения в прошлом году составили 93,3 тыс. тенге. В региональном разрезе показатель может различаться. Это зависит как от экономики регионов в целом, так и от индивидуальной ситуации с заработком в домохозяйствах. Только в 10 из 20 регионов РК медианные доходы в прошлом году превышали средний уровень в 93,3 тыс. тенге. В остальных средние доходы на одного человека были ниже, разница между отдельными регионами была весьма ощутима. Например, в одной из самых густонаселенных областей, Туркестанской, медианные доходы в прошлом году составляли всего 69,6 тыс. тенге — на 25,4% меньше республиканского показателя. Крупнейшие мегаполисы отличаются самыми высокими медианными доходами на душу населения: более 126 тыс. тенге — на треть больше, чем в среднем по РК.
Рассмотрим, как менялась с годами главная статья доходов казахстанцев — зарплата. В абсолютном выражении средняя номинальная заработная плата за пять лет выросла в 2,2 раза, со 186,8 тыс. до 402,6 тыс. тенге. Безусловно, ежегодный рост был умеренным. Максимальное увеличение наблюдалось в 2022 году (на 23,7%), минимальное — в прошлом году (всего на 11,6%).
Эти динамические показатели отражают только номинальный прирост заработной платы. Наиболее близким к действительности индикатором роста трудовых доходов считается индекс реальной заработной платы. Он учитывает инфляцию и помогает понять, изменилась ли покупательная способность получаемых за работу денег. И тут ситуация не слишком оптимистичная. Последние два года реальная покупательная способность зарплат казахстанцев увеличивалась только на 2,7%. В диаграмме видно, как сильно просел индекс за последние пять лет: в 2019 году прирост составлял 9,1%. Тенденция свидетельствует о том, что темп реального роста зарплат замедляется, причем с годами все сильнее и сильнее.
Не всегда такая ситуация — следствие недостаточного повышения со стороны работодателей. Большую роль в медленном росте покупательной способности зарплат играет инфляция. Именно она «съедает» добавку к зарплате и не позволяет человеку ощутить, что он стал зарабатывать больше. Судя по данным БНС, уровень инфляции в потребительском сегменте товаров и услуг был максимально низким в 2019 году (5,3%), тогда же в стране наблюдался максимально высокий реальный рост заработной платы (9,1%). Противоположный пример — 2023 год, когда инфляция разогналась до 14,5%, а рост покупательной способности заработных плат соответственно резко упал до 2,7%.
В каких отраслях экономики казахстанцы зарабатывают больше всего? В прошлом году в топ-3 самых высокооплачиваемых секторов, по данным БНС, входили финансовая и страховая деятельность (с номинальной зарплатой в 857,2 тыс. тенге), горнодобывающая промышленность (853,1 тыс. тенге), информация и связь (715,9 тыс. тг). У финансистов и «айтишников» в прошлом году был зафиксирован значительный рост номинальной зарплаты: на 24,1% и на 29,8% соответственно. Для занятых именно в этих отраслях экономики можно говорить о росте покупательной способности получаемых за труд доходов. Покупательная способность заработных плат в финансовом секторе выросла на 14,2%, в IT и телекоммуникациях — на 19,4%. За пять лет ситуация несколько изменилась: в 2019-м нефтедобыча и финсектор так же были в лидерах по зарплатам, а вот третье место тогда занимала экспертная деятельность. Однако с тех пор цифровизация и развитие IT позволили совершить скачок как в объёмах оказываемых услуг, так и в размерах зарплат, и попасть в тройку лидеров.
В число самых финансово непривлекательных в плане зарплат в 2024-м входили такие отрасли экономики, как сельское хозяйство (262,4 тыс. тенге), искусство, развлечения и отдых (270,5 тыс. тенге), водоснабжение, деятельность по ликвидации загрязнений (278,5 тыс. тенге). От аутсайдерских позиций их не спас даже ощутимый рост номинальной зарплаты: на 19−22%. Стоит отметить: пять лет назад одну из последних строчек в этом рейтинге занимал самый многочисленный сектор — образование. Благодаря поэтапному повышению зарплат учителя и воспитатели теперь получают не меньше всех. В 2024 году сфера образования в рейтинге занимала пятую строчку снизу, при этом покупательная способность зарплат в секторе «ушла в минус» на 1,2%.
Для получения общей картины по уровню зарплат статистика рынка труда исследует несколько разных индикаторов. Номинальная заработная плата — лишь один из них. Это усреднённый статистический показатель, рассчитываемый при делении общего зарплатного фонда на численность работников.
Помимо этого, есть понятие модальной заработной платы — это показатель, который встречается наиболее часто среди всех зарплат работников. Судя по данным БНС, в январе-декабре 2024 года этот показатель составлял всего 97,6 тыс. тенге, лишь на 12,6 тыс. тенге превышая минимальную заработную плату. Соотношение модальной и среднестатистической номинальной зарплаты — 24,2%. Это значит, что наиболее часто встречающаяся заработная плата составляет всего четверть от главного статистического измерителя зарплат казахстанцев, который чаще всего используется государственными органами для анализа рынка труда. Судя по статистическим отчётам, ситуация не меняется уже несколько лет.