Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый мусорный полигон начали строить в Балхаше

В Балхаше началось строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов. Он будет соответствовать всем требованиям экологического законодательства, с полной сортировкой мусора и утилизацией, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат Карагандинской области

В будущем в регионе возможно строительство мусороперерабатывающего завода.

Проект, реализуемый на частные инвестиции, представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Балхаш.

Аким города Сапар Сатаев отметил актуальность проекта. Старый полигон находится в зоне воздушного пространства для полётов авиасудов. Сейчас идёт реконструкция Балхашского аэропорта. После обновления активизируется его работа: одновременно он сможет принимать до семи бортов.

Генпланом города предусмотрено место под строительство нового полигона ТБО в отдалённости от аэропорта. Проект реализует местный предприниматель. В марте начались работы, летом планируют завершить первый этап.

По словам руководителя проекта Бахтияра Айнабекова, первоначально полигон обустроят на площади в гектар с перспективой дальнейшего расширения. В целом срок использования полигона составляет до 35−40 лет.

Инвестор готовит бизнес-план для строительства мусороперерабатывающего завода, чтобы подать заявку на получение льготного кредита.

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что это важный проект для улучшения экологии туристического города и обещал содействие в господдержке.