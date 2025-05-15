Новый мусорный полигон начали строить в Балхаше

Аким города Сапар Сатаев отметил актуальность проекта. Старый полигон находится в зоне воздушного пространства для полётов авиасудов. Сейчас идёт реконструкция Балхашского аэропорта. После обновления активизируется его работа: одновременно он сможет принимать до семи бортов.