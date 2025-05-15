Новый мусорный полигон начали строить в Балхаше

В будущем в регионе возможно строительство мусороперерабатывающего завода.
Проект, реализуемый на частные инвестиции, представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Балхаш.
Аким города Сапар Сатаев отметил актуальность проекта. Старый полигон находится в зоне воздушного пространства для полётов авиасудов. Сейчас идёт реконструкция Балхашского аэропорта. После обновления активизируется его работа: одновременно он сможет принимать до семи бортов.
Генпланом города предусмотрено место под строительство нового полигона ТБО в отдалённости от аэропорта. Проект реализует местный предприниматель. В марте начались работы, летом планируют завершить первый этап.
По словам руководителя проекта Бахтияра Айнабекова, первоначально полигон обустроят на площади в гектар с перспективой дальнейшего расширения. В целом срок использования полигона составляет до 35−40 лет.
Инвестор готовит бизнес-план для строительства мусороперерабатывающего завода, чтобы подать заявку на получение льготного кредита.
Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что это важный проект для улучшения экологии туристического города и обещал содействие в господдержке.