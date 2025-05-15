В Омской области стартовал ремонт трассы Омск — Русская Поляна

Начался ремонт важного участка дороги Омск — Русская Поляна на отрезке 142−144 км в Русско-Полянском районе.
Подготовительный этап работ уже стартовал. Дорожные службы ведут механизированную расчистку полосы отвода от кустарников и мелколесья. По словам губернатора Виталия Хоценко, обновление трассы проводится в рамках президентской инициативы.
Основные работы включают комплекс мероприятий: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга и укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. После завершения основного ремонта дорожники установят новые знаки и нанесут разметку.
Особое внимание глава региона уделяет контролю за ходом ремонтных работ, которые ведутся вблизи деревни Пограничное. Реализация проекта направлена на повышение качества дорожной инфраструктуры Омской области.