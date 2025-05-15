Масштабный курорт «Белая дюна» в Калининградской области получит 135 миллионов на развитие инфраструктуры

Из этой суммы 67,6 миллиона рублей пойдут на проектирование дорог, а оставшиеся 68 миллионов — на укрепление береговой линии.
Уже в ближайшее время власти планируют провести аукционы для определения подрядных организаций, которые возьмутся за реализацию этих важных инфраструктурных проектов. Особое внимание уделяется созданию двух ключевых транспортных артерий: первая соединит Зеленоградск с Приморском через Светлогорск и «Белую дюну», а вторая протянется от Русского до Янтарного с выходом к курорту.
Значимые работы по проектированию намечены на 2025 год, а в 2026 году планируется приступить к разработке документации для строительства берегозащитных сооружений в районе Поваровки. За реализацию всех проектов будет отвечать компания «Балтберегозащита».
Будучи частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», курорт «Белая дюна» призван принять более миллиона отдыхающих — ежегодное количество туристов оценивается в 1,1 миллиона человек. На территории расположатся четыре основных кластера: санаторно-курортный, туристско-рекреационный, общественно-деловой и креативный.
Общий объем частных инвестиций в грандиозный проект составляет впечатляющую сумму в 379 миллиардов рублей. Завершение всех этапов проектирования и строительства инженерной инфраструктуры запланировано на 2030 год.
Курорт будет построен в поселке Поваровка под Янтарным и станет современным круглогодичным туристическим комплексом на побережье Калининградской области.