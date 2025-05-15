Масштабный курорт «Белая дюна» в Калининградской области получит 135 миллионов на развитие инфраструктуры

Уже в ближайшее время власти планируют провести аукционы для определения подрядных организаций, которые возьмутся за реализацию этих важных инфраструктурных проектов. Особое внимание уделяется созданию двух ключевых транспортных артерий: первая соединит Зеленоградск с Приморском через Светлогорск и «Белую дюну», а вторая протянется от Русского до Янтарного с выходом к курорту.