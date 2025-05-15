Власти решили сократить расходы на содержание Екатеринбурга

Власти региона приняли решение о том, чтобы сократить объем межбюджетных трансфертов в казну Екатеринбурга. Тем самым бюджет уральской столицы планируется уменьшить. Об этом сообщает информационное агентство ЕАН.
Председатель городской Счетной палаты Александр Гетманчук уточнил, что за прошлый год власти Екатеринбурга не освоили сумму в два миллиарда 759 миллионов рублей. Поэтому городу планируют выделить на 500 миллионов меньше — два миллиарда двести тридцать восемь миллионов рублей.
— У меня вопрос, а почему мы не смогли вернуть эти деньги? Не смогли обосновать, на что потратим? — передает ЕАН слова Александра Гетманчука.
На это директор департамента по финансам Анна Турунцева ответила, что полмиллиарда рублей город сэкономил на госзакупках.
В том числе Счетная палата предъявила прочие претензии к расходам по муниципальным программам — культуре и спорту. Уточняется, что аудиторы не смогли найти 140 миллионов рублей на счетах. Однако эти деньги уже пообещали найти после корректировки в документации.