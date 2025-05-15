На субсидированные авиабилеты в Калининградской области выделили 800 миллионов

«На субсидирование авиационных перевозок у нас в этом году выделено 800 млн рублей. Это почти 70% такой же суммы предыдущего года», — уточнил Беспрозванных в эфире телеканала «Россия 24».
Это почти 70% от суммы прошлого года. При этом глава Калининградской области подчеркнул, что в этом году граждане пользуются авиаперевозками активнее. Стоит отметить, что в 2024 году речь шла о сумме 1,2 млрд руб.
Напомним, что билетами могут воспользоваться жители Калининградской области с постоянной пропиской. Кроме того, их могут приобрести студенты, которые учатся в регионе.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградцы снова не могут купить субсидированные билеты. Граждане стояли в огромных очередях. Губернатор отметил, что сложилась странная ситуация.