ЕС может ввести пошлины на украинский импорт — чем это обернется для Молдовы

Ныне действующее соглашение о свободной торговле ЕС с Украиной, предусматривающее нулевые пошлины на некоторые категории товаров, прекращает свое действие шестого июня. При этом ЕС предлагает предлагает на начальном этапе ввести переходные меры в виде сокращения квот на беспошлинный ввоз сельхозпродукции — в том числе кукурузы, сахара, меда и птицы. Так, квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7 тысячи тонн, на птицу — с 57,1 тысячи до 40 тысяч тонн.
При этом аналитики допускают, что завершение «таможенного безвиза» для Украины окажет серьезное негативное влияние и на Молдову, также получившую некоторые торговые преференции вместе с соседней страной.
По мнению руководителя консалтингового центра Lex Econ, экс-министра экономики Октавиана Калмыка, скорее всего «в пакете» с Украиной ЕС прекратит действие повышенных квот на беспошлинную поставку молдавских слив, винограда, яблок, виноградного сока, черешни, помидор и чеснока. Именно на эти категории товаров Молдова получила беспошлинные льготы в 2022 году.
Правда, квоты по большинству из этих товаров все равно не выбирались молдавскими экспортерами, — уточняет Октавиан Калмык. — Но для поставщиков сливы и столового винограда на европейский рынок, например, отмена повышенных квот может стать серьезным ударом.
Также существует возможность, что украинские товары могут массово хлынуть на молдавский рынок и создать серьезную конкуренцию продукции местных фермеров, которые в последнее время и так недовольны политикой правительства в сельском хозяйстве, считает эксперт.
Специальный беспошлинный режим ЕС и Молдовы действует по 24 июля 2025 года. Он предполагает временную приостановку действия всех таможенных пошлин и квот в соответствии с разделом V Соглашения об ассоциации.