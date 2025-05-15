ЕС может ввести пошлины на украинский импорт — чем это обернется для Молдовы

Ныне действующее соглашение о свободной торговле ЕС с Украиной, предусматривающее нулевые пошлины на некоторые категории товаров, прекращает свое действие шестого июня. При этом ЕС предлагает предлагает на начальном этапе ввести переходные меры в виде сокращения квот на беспошлинный ввоз сельхозпродукции — в том числе кукурузы, сахара, меда и птицы. Так, квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7 тысячи тонн, на птицу — с 57,1 тысячи до 40 тысяч тонн.