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Молодые сады закроют потери урожая на Кубани

Заморозки уничтожили половину косточковых плодов на Кубани.

Молодые сады не дадут потерять урожайность на Кубани, сообщает «КП»-Кубань".

В конце марта в регионе зацвели фруктовые деревья. Температура поднималась до +30 °С. Но в апреле неожиданно похолодало, и цветы пострадали. Заморозки уничтожили почти 50% косточковых плодов. Больше всего досталось ранним культурам: черешне, вишне, персикам, абрикосам и сливе. Меньше пострадали яблони — потери составят около 15%.

«Стоит отметить, что в прошлом году при заморозках весной был рекордный урожай яблок, тогда побило около 10% урожая. Поэтому с яблоками и в этом году ситуация будет стабильнее», — сказал генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Несмотря на заморозки, урожай в Краснодарском крае будет не хуже прошлогоднего благодаря молодым садам. На Кубани активно развивают интенсивные сады, где деревьев на гектар больше, чем в старых. Урожайность таких садов вдвое выше.

«Сады интенсивного типа отличаются ранним вступлением деревьев в плодоношение — обычно через 2−3 года после высадки саженцев. Такие насаждения быстро наращивают промышленные урожаи. В регионе сейчас высаживается более 50% таких супер интенсивных садов. Происходит реновация насаждений, смена садов. Мы добавляем сады, но заморозки нас догоняют, но мы хотя бы не теряем урожайность», — пояснил Щербаков.

Черешня и абрикосы — не самые доступные фрукты. Но и не уникальные. Их популярность продлится около месяца, а затем спрос переключится на арбузы, инжир и, возможно, виноград.