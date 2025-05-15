Молодые сады закроют потери урожая на Кубани

«Сады интенсивного типа отличаются ранним вступлением деревьев в плодоношение — обычно через 2−3 года после высадки саженцев. Такие насаждения быстро наращивают промышленные урожаи. В регионе сейчас высаживается более 50% таких супер интенсивных садов. Происходит реновация насаждений, смена садов. Мы добавляем сады, но заморозки нас догоняют, но мы хотя бы не теряем урожайность», — пояснил Щербаков.