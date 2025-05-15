На Дону ежемесячно выпускают около 100 тысяч БПЛА

По словам властей, на Дону запустили научно-производственный центр беспилотных авиасистем. В настоящий момент в правительстве готовят заявку на федеральное софинансирование для его оснащения. В сообщении отмечается, что только за последние пять лет донские предприятия получили федеральную поддержку в более чем 100 млрд руб.