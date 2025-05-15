Нацбанк хочет чеканить монеты в Беларуси

По его словам, в настоящее время Национальный банк выпускает широкую номенклатуру инвестиционных и памятных монет. В силу разных причин большинство заказов размещалось в иностранных государствах.
Здесь тоже присутствует необходимость импортозамещения. С учетом технологического уровня предприятия, его истории, оборудования, специалистов, у нас есть понимание того, что предприятие способно осуществить чеканку таких монет на достаточно высоком уровне.
При этом он отметил, что для этого нужно будет дооснастить производство. Национальный банк выступил с такой инициативой, чтобы республика и на этом направлении стала независимой.
Это достаточно знаковая тема для любого государства: чеканка собственных монет из драгоценных металлов. Тем более сейчас на них очень большой спрос, как на памятные, так и инвестиционные с учетом того, что это стабильный актив.
В завершение он выразил уверенность, что уже в текущем году удастся выпустить на собственных мощностях инвестиционную монету.