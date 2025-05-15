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Нацбанк хочет чеканить монеты в Беларуси

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Нацбанк выступил с инициативой чеканить памятные и инвестиционные монеты в Беларуси, заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко после визита на ОАО «Гомельское ПО “Кристалл”.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в настоящее время Национальный банк выпускает широкую номенклатуру инвестиционных и памятных монет. В силу разных причин большинство заказов размещалось в иностранных государствах.

Здесь тоже присутствует необходимость импортозамещения. С учетом технологического уровня предприятия, его истории, оборудования, специалистов, у нас есть понимание того, что предприятие способно осуществить чеканку таких монет на достаточно высоком уровне.

констатировал председатель правления Нацбанка

При этом он отметил, что для этого нужно будет дооснастить производство. Национальный банк выступил с такой инициативой, чтобы республика и на этом направлении стала независимой.

Это достаточно знаковая тема для любого государства: чеканка собственных монет из драгоценных металлов. Тем более сейчас на них очень большой спрос, как на памятные, так и инвестиционные с учетом того, что это стабильный актив.

считает Роман Головченко

В завершение он выразил уверенность, что уже в текущем году удастся выпустить на собственных мощностях инвестиционную монету.