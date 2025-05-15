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KazanForum: в первый день подписали около 20 соглашений

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В первый день XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2025, который проходит в Казани, подписали 19 соглашений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: РИА Новости

В рамках деловой программы состоялось 46 сессий.

Одним из центральных событий первого дня стало официальное открытие Международной торговой ярмарки KAZAN HALAL MARKET на территории агропромышленного парка «Казань». В торжественной церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Восьмой год подряд в рамках форума организуют международную выставку RUSSIA HALAL EXPO. В этом году на ней представлены 54 стенда из 12 стран, включая Узбекистан, Туркменистан, Турцию, Марокко, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Кыргызстан, Казахстан, Сенегал, а также стенды из 11 регионов России.

Внимание участников форума также привлекла выставка недвижимости International Property Market 2025, где ведущие застройщики демонстрируют масштабные архитектурные проекты и передовые решения в благоустройстве.

В рамках форума открылся Международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова, объединивший представителей 16 стран.

Кроме того, на KazanForum стартовал детский турнир по футболу «Кубок Востока», в котором участвуют команды из Узбекистана, Омана, Пакистана, Таджикистана, Казахстана, России, Азербайджана и Кыргызстана.

По итогам спортивной сессии деловой программы подписан меморандум о сотрудничестве между футбольным клубом «Рубин» и футбольными клубами стран ОИС.

Завершился первый день Фестивалем благопристойной моды «Modest Fashion Day». Свои коллекции публике представили 8 дизайнеров из 7 стран.

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоялась встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Шерзода Хидоятова с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным, сообщает посольство РФ в РУз.

Обсуждены вопросы партнерства по направлениям проектирования и строительства объектов жилья и инфраструктуры, а также реализации совместных проектов.

говорится в сообщении

Стороны отметили, что Узбекистан и Россия продолжают успешно сотрудничать в части применения цифровых инструментов строительного надзора.

ХVI международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum 2025» проходит с 14 по 18 мая. Он является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.