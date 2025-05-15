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Головченко рассказал о лучшем способе хранения сбережений

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Вложения в драгоценные металлы и камни — это выгодно в долгосрочной перспективе, этот способ практически не приносит убытков, заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что такого рода вложения всегда считались защитным активом. По словам Головченко, в последние годы сложилась немного нетипичная ситуация в связи с резким ростом стоимости золота, вложение в которое обеспечило для инвесторов гораздо большую доходность, чем в другие инструменты. Так, за последние два года цена золота за тройскую унцию (31,1 грамма) выросла с двух тысяч до 3,5 тысячи долларов США.

Если брать более длинный период, то заработок на вложении в драгоценные металлы, драгоценные камни, может быть не такой большой, как вложение в другие инструменты: в акции, облигации, ценные бумаги, депозиты, но, тем не менее, он стабильный. Он практически не приносит убытков.

сказал Головченко, видео-комментарий которого опубликовала пресс-служба Нацбанка

Он посоветовал белорусам часть сбережений держать в защитных активах.

Головченко подчеркнул, что происходящее в мире связано с турбулентностью и неопределенностью, поэтому такого рода инвестиции пользуются интересом.