Головченко рассказал о лучшем способе хранения сбережений

Он отметил, что такого рода вложения всегда считались защитным активом. По словам Головченко, в последние годы сложилась немного нетипичная ситуация в связи с резким ростом стоимости золота, вложение в которое обеспечило для инвесторов гораздо большую доходность, чем в другие инструменты. Так, за последние два года цена золота за тройскую унцию (31,1 грамма) выросла с двух тысяч до 3,5 тысячи долларов США.