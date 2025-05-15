В центре Самары хотят строить парковки на месте снесенных домов

Стало известно, что может появиться на месте снесенных аварийных домов в центре Самары. Эту тему обсудили глава Ленинского района Елена Бондаренко и депутат Дмитрий Асеев в эфире программы «Диалоги» на радио «КП-Самара» (98.2 FM).
— По инициативе главы Самары Ивана Носкова предложено использовать эти площадки как временные парковки, — рассказала Елена Бондаренко.
Глава Ленинского района Самары отметила, что в центре Самары есть проблемы с парковкой, поэтому такое предложение отражает реальную потребность. Но подчеркнула, что работа над использованием участков после сноса аварийных домов еще ведется.