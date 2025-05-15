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В центре Самары хотят строить парковки на месте снесенных домов

Власти Самары рассказали, что может появиться на месте расселенных домов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что может появиться на месте снесенных аварийных домов в центре Самары. Эту тему обсудили глава Ленинского района Елена Бондаренко и депутат Дмитрий Асеев в эфире программы «Диалоги» на радио «КП-Самара» (98.2 FM).

— По инициативе главы Самары Ивана Носкова предложено использовать эти площадки как временные парковки, — рассказала Елена Бондаренко.

Глава Ленинского района Самары отметила, что в центре Самары есть проблемы с парковкой, поэтому такое предложение отражает реальную потребность. Но подчеркнула, что работа над использованием участков после сноса аварийных домов еще ведется.