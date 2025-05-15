Омичи стали платить больше налогов и взносов

Кроме того, за январь-апрель 2025 года от налогоплательщиков увеличились поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. Их размер составил в Омской области 35,2 млрд рублей, что на 22,4% больше, чем в прошлом году. Львиную долю взносов — 25,8 млрд рублей — составили платежи в пенсионный фонд. Оставшаяся часть пошла на взносы по обязательному медицинскому и социальному страхованию.