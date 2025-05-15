Омичи стали платить больше налогов и взносов

В УФНС рассказали об основных статистических данных за первый квартал 2025 года. Сумма налогов и сборов увеличилась — в консолидированный бюджет Омской области поступило 43,3 млрд рублей, что на 14,4 млрд превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Правда, объясняется это не тем, что субъектов налогообложения стало больше или возросли суммы. Как пояснили в УФНС, высокий темп роста платежей обусловлен переносом срока уплаты платежей в прошлом году с апреля на май.
Наибольшую долю в налоговых платежах составили поступления в областной бюджет — 80,2% или 34,7 млрд рублей. В бюджет города Омска поступило 5,3 млрд рублей (12,2%). В муниципальные районы — 3,3 млрд рублей (7,6%).
Основными источниками дохода для бюджета стали налог на доходы физических лиц (35,5%), налог на прибыль организаций (18,6%), акцизы на подакцизные товары (18,1%).
Кроме того, за январь-апрель 2025 года от налогоплательщиков увеличились поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. Их размер составил в Омской области 35,2 млрд рублей, что на 22,4% больше, чем в прошлом году. Львиную долю взносов — 25,8 млрд рублей — составили платежи в пенсионный фонд. Оставшаяся часть пошла на взносы по обязательному медицинскому и социальному страхованию.