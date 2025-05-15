Зарплата кондукторов в Омске превысила 60 тысяч рублей

Важно отметить, что в Омске активно внедряются автоматизированные системы оплаты проезда. На данный момент валидаторы установлены в 15 троллейбусах, 35 трамваях и 366 автобусах. До конца 2025 года планируется оснастить 105 единиц муниципального транспорта: 100 автобусов и 5 троллейбусов. В 2026 году автоматизация коснется еще 50 автобусов.