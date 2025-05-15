Зарплата кондукторов в Омске превысила 60 тысяч рублей

По данным сервиса «Авито», средняя предлагаемая зарплата в 2024 году достигла 62 138 рублей. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 60 101 рубль, а годом ранее — 59 119 рублей.
Работодатели предлагают гибкий график работы 2/2 или 3/3. Тем, кто ищет более высокий доход, доступны вакансии вахтовым методом в Ижевске и Кирове с оплатой от 50 000 до 100 000 рублей за вахту продолжительностью 30−60 дней.
Важно отметить, что в Омске активно внедряются автоматизированные системы оплаты проезда. На данный момент валидаторы установлены в 15 троллейбусах, 35 трамваях и 366 автобусах. До конца 2025 года планируется оснастить 105 единиц муниципального транспорта: 100 автобусов и 5 троллейбусов. В 2026 году автоматизация коснется еще 50 автобусов.
Таким образом, несмотря на рост зарплат, профессия кондуктора в Омске постепенно трансформируется под влиянием цифровизации транспортной системы города.