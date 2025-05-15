Узбекистанцы бросились скупать автомобили: авторынок вновь пошёл в рост

Первичный рынок: спрос возвращается
Продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 15% по сравнению с мартом и составили 26 тысяч авто. Из них: 20,5 тысячи автомобилей — продукция отечественных автозаводов (прирост — 4%), а 5,3 тысячи — новые иномарки, причём их продажи за месяц удвоились.
Вторичный рынок: уверенное восстановление
На фоне снижения в марте (-2%), в апреле вторичный рынок вновь оживился. Продажи выросли на 22%, достигнув 52 тысяч автомобилей.
Рынок электромобилей: временная просадка на фоне годового роста
Несмотря на общую положительную динамику, сегмент электромобилей в апреле показал снижение на 10% по сравнению с мартом. Однако в годовом выражении ситуация выглядит оптимистично: по сравнению с апрелем 2024 года продажи электрокаров выросли на 37%.