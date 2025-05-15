Узбекистанцы бросились скупать автомобили: авторынок вновь пошёл в рост

Vaib.uz (Узбекистан. 15 мая). После двухмесячного затишья рынок автотранспортных средств в Узбекистане снова оживился. Согласно свежему отчёту Центра экономических исследований и реформ, в апреле 2025 года продажи легковых автомобилей по стране выросли на 20%, превысив 77 тысяч. Особенно активным оказался Ташкент, где объёмы реализации увеличились на 32%.