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Узбекистанцы бросились скупать автомобили: авторынок вновь пошёл в рост

Vaib.uz (Узбекистан. 15 мая). После двухмесячного затишья рынок автотранспортных средств в Узбекистане снова оживился. Согласно свежему отчёту Центра экономических исследований и реформ, в апреле 2025 года продажи легковых автомобилей по стране выросли на 20%, превысив 77 тысяч. Особенно активным оказался Ташкент, где объёмы реализации увеличились на 32%.

Источник: Vaib.Uz

Первичный рынок: спрос возвращается

Продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 15% по сравнению с мартом и составили 26 тысяч авто. Из них: 20,5 тысячи автомобилей — продукция отечественных автозаводов (прирост — 4%), а 5,3 тысячи — новые иномарки, причём их продажи за месяц удвоились.

Вторичный рынок: уверенное восстановление

На фоне снижения в марте (-2%), в апреле вторичный рынок вновь оживился. Продажи выросли на 22%, достигнув 52 тысяч автомобилей.

Рынок электромобилей: временная просадка на фоне годового роста

Несмотря на общую положительную динамику, сегмент электромобилей в апреле показал снижение на 10% по сравнению с мартом. Однако в годовом выражении ситуация выглядит оптимистично: по сравнению с апрелем 2024 года продажи электрокаров выросли на 37%.