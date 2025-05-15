Нацбанк может начать чеканить монеты в Беларуси. Об этом сообщил председатель Национального банка Беларуси Роман Головченко, пишет Sputnik.by.
Головченко во время посещения организации «Гомельское ПО Кристалл» уточнил, что сейчас Нацбанк выпускает широкую номенклатуру инвестиционных, а также памятных монет. Он добавил, что в силу разных обстоятельств большинство заказов размещалось в иностранных государствах.
— Здесь тоже присутствует необходимость импортозамещения. С учетом технологического уровня предприятия, его истории, оборудования, специалистов, у нас есть понимание того, что предприятие способно осуществить чеканку таких монет на достаточно высоком уровне, — отметил глава Нацбанка.
Он высказал мнение, что для этого будет необходимо дооснастить производство. Головченко пояснил, что Нацбанк выступил с подобной инициативой, чтобы Беларусь и на данном направлении стала независимой.
— Это достаточно знаковая тема для любого государства: чеканка собственных монет из драгоценных металлов.
Председатель Национального банка обратил внимание, что сейчас на монеты большой спрос: как на памятные, так и инвестиционные с учетом того, что это стабильный актив. Он допустил, что уже в 2025 году удастся выпустить на собственных мощностях инвестиционную монету.
Тем временем Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в операции с банковскими картами.
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